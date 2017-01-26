PEN heyeti, HDP'yi ziyaret etti

Uluslararası Yazarlar Birliği – PEN International heyeti, HDP Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Heyet Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, Eş Genel Başkan Yardımcıları Fatma Kurtulan, Saruhan Oluç ve Sezai Temelli’den oluşan HDP’lilerle görüştü.

Selahattin Demirtaş cezaevinde öykü yazdı; Halep Ezmesi..

Türkiye’deki düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik baskılardan ve yazarların, gazetecilerin soruşturmalara maruz bırakılmasından ötürü endişeli olduklarını dile getiren PEN International heyeti, hükümetin OHAL’i kötüye kullanarak ifade ve medya özgürlüğünü kısıtladığına, eleştiriyi engellediğine ve kamusal alandaki farklı görüş ve perspektifleri sınırladığına dikkat çekti.

Medya alanındaki sınırlamaların Türkiye için yeni bir durum olmadığını da vurgulayan heyet, bu durumun darbe girişimi sonrası ağır bir biçimde arttığını belirtti.

Türkiye’deki bu gelişmelere yönelik uluslararası alanda yaygın bir dayanışma ağı oluşturulacağını belirten heyet, HDP’yi ve milletvekillerini hedef alan saldırılar karşısında da dayanışmasını iletti.

Görüşmede HDP temsilcileri, PEN International heyetine OHAL ve öncesi dönemde ülkede yaşananlara dair kapsamlı bir dosya ve raporlar sundu. HDP ve tüm demokratik muhalefetin karşı karşıya kaldığı sorunları, yasakları ve saldırıları anlattılar.

HDP heyeti toplantı sonrası HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın cezaevinden kaleme aldığı ‘Halep Ezmesi’ başlıklı hikayesinin çevirisini iletti.