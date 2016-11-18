PEN Almanya'dan Can Dündar ve Erdem Gül'e ödül

Dünya Yazarlar Birliği'nin (PEN) Almanya kolu, Hermann Kesten Ödülü'nü bu yıl Cumhuriyet gazetesinden Can Dündar ve Erdem Gül'e verdi.

Dün gerçekleştirilen ödül töreninde gazetenin köşe yazarı ve eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'e ödül olarak 10 bin euro da verildi.

Erdem Gül hakkındaki yurtdışına çıkış yasağı nedeniyle törene katılamadı.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Erdem Gül törene katılmak istediğini ancak Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile yurtdışına çıkışının yasaklanması nedeniyle katılamadığını anlattı:

"Olağanüstü Hal (OHAL) sonrası KHK'lerle yurtdışına çıkışım yasaklandı ve bu yasak mahkeme kararıyla değil KHK ile konulduğu için bir itiraz mekanizması da bulunmuyor.

"Bir süre önce CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yaptığı başvuruda AYM, KHK'leri denetleyemeyeceğini açıklamıştı. Bu antidemokratik yasakların kaldırılması için beklemekten başka yapabileceğimiz çok bir şey yok. Ben de bir süre sonra kendi durumumla ilgili önce AYM'ye, sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabilirim".

Gazetecilerin haberleri nedeniyle ödüllendirilmesi gerektiğini fakat Türkiye'de haberlerin cezalandırıldığını ve kendilerinin cezalandırıldıkları için ödül aldıklarını söyleyen Erdem Gül, "Biz uğradığımız haksızlık nedeniyle bu ödülü aldık. Maalesef Türkiye haberlerin cezalandırdığı bir dönemden geçtiği için bu ödülü aynı zamanda habere verilmiş olarak kabul ediyorum" dedi.

Erdem Gül, kendilerinin tutuklu bulunduğu döneme göre çok daha fazla gazetecinin tutuklu olduğunu hatırlatarak "Ödülü tüm tutuklu gazeteciler adına kabul ediyorum. Bu ödülü yaptıkları haberler nedeniyle 10 yazar ve yöneticisi tutuklu bulunan, haksızlığa uğrayan Cumhuriyet gazetesiyle bir dayanışma olarak görüyorum" diye konuştu.

Dündar ve Gül bu yıl Türkiye'de ve dünyada, İsveç Basın Kulübü İfade Özgürlüğü Ödülü'nün de dahil olduğu çok sayıda almışlardı. Gül, yurtdışına çıkış yasağı nedeniyle yurtdışındaki hiçbir törene katılamadığını söyledi.

MİT tırları haberleri nedeniyle devlet sırlarını yayınlamakla suçlanan ve 92 gün Silivri Cezaevi'nde tutuklu kalan Dündar ve Gül, tahliye edilmelerinin ardından devam eden davada mahkum olmuş; Dündar'a 5 yıl 10 ay, Gül'e de 5 yıl hapis cezası verilmişti.

Hitler döneminde Almanya'dan ABD'ye kaçmak zorunda kalan Alman yazar Hermann Kesten'in adına her yıl dünya çapında eserleri nedeniyle yargılanan yazarlara verilen ödül, 2007 yılında gazeteci ve yazar Hrant Dink'in öldürülmesinin ardından Agos gazetesine verilmişti.

İlk olarak 1985 yılında verilmeye başlanan ödülü bugüne kadar kazananlar arasında Çinli muhalif yazar ve akademisyen Liu Xiaobo, Mısırlı yayıncı Muhammed Haşem ve Belaruslu gazeteci İrina Khalip de bulunuyor.