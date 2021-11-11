PEN Almanya'dan Selahattin Demirtaş vurgusu

Uluslararası Yazarlar Birliği PEN Almanya Merkezi, 15 Kasım Tutuklu Yazarlar Günü sebebiyle bir açıklama yayınladı.

Dünya genelinde haksız yere tutuklanan gazeteci ve yazarların sayısının azalmadığını açıklayan kuruluş, tutuklu dört yazarın durumuna dikkat çekti.

Bunlar arasında beş yıldır tutuklu olan eski Halkların Demokratik Partisi Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Müslüman Uygur azınlıkla ilgili araştırmaları nedeniyle Çin Halk Cumhuriyeti'nde tutuklanan bilim insanı Rahile Davut, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2012 yılından beri tutuklu olan insan hakları avukatı Muhammel El Ruken bulunuyor. El Ruken hakkında PEN'in açıklamasına göre "hükümeti devirmek için gizli bir teşkilat kurduğu gibi uydurma suçlamalar" bulunuyor.

PEN'in tutukluluğuna dikkat çektiği dördüncü isim ise "kamu huzurunu bozma" ve "polis memurlarına karşı mukavemet" suçlaması ile Mayıs 2021'den bu yana Pinar del Rio cezaevinde tutuklu bulunan Kübalı rap sanatçısı Maykel Osorbo.

PEN Almanya Merkezi ayrıca Avrupa Birliği'ne yeniden "Eritre'de basın ve ifade özgürlüğünün vahşi bir biçimde bastırılmasına daha fazla göz yummama" çağrısı yaptı. 2001'den bu yana Eritre'den 12 yazardan haber alınamıyor.

PEN Almanya Merkezi Başkan Yardımcısı Ralf Nestmeyer "Dünya genelinde yazarlara yönelik tehdit ne yazık ki azalmadı" diye konuştu.

4 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Selahattin Demirtaş tutukluluğu sırasında şimdiye kadar Seher, Devran, Leylan ve Efsun olmak üzere dört kitaba imza attı.