PEN Almanya: Avrupa’da düşünce özgürlüğü tehdit altında

Uluslararası Yazarlar Birliği PEN’in Almanya merkezinin Dortmund kentindeki yıllık kongresinin açılışında konuşan Almanya sorumlusu Josef Haslinger, "dünya üzerindeki bazı güçlerin kimi insanların duyarlılığını elinden aldığını, kimilerini ise susturduğu” görüşünü savundu. Haslinger bu tür gelişmelere karşı net bir biçimde tavır almak gerektiğini vurguladı.

PEN Almanya sorumlusu Josef Haslinger Almanya'da ve özellikle de Ruhr bölgesinde yaşayan çok sayıda Türkiye kökenlinin, Türkiye'deki anayasa değişikliğine ilişkin referandumda "anti demokratik” güçler lehinde oy vermiş olmasının düşündürücü olduğunu belirtti.

PEN Almanya sorumlusu Haslinger, "neden bu kadar çok sayıda insanın Almanya’ya bu kadar düşük düzeyde entegre olduğunu ve neden Alman hukuk devletine bağlı hissetmediklerinin de tartışılması gereken bir durum” olduğuna dikkat çekti.

'Türklere ilişkin tartışma farklı açılardan ele alınmalı”

PEN’in açılış toplantısında konuşan Dortmund kenti Büyükşehir Belediye Başkanı sosyal demokrat Ullrich Sierau ise bu tür bir tartışmanın farklı açılardan bakılarak yapılması gerektiğini söyledi.

Almanya’daki çok sayıda Türkiye kökenlinin artık sadece Almanya pasaportuna sahip olduğunu söyleyen Sierau, bu nedenle bu kişilerin oy kullanma hakkı bulunmadığına dikkat çekti.

Dortmund Belediye Başkanı, bu konuda tartışma başlatıldığında bu tartışmaya söz konusu kültürden gelen insanların, örneğin Türkiye kökenlilerin mutlaka dahil olmasının bir gerekli olduğunu hatırlattı.

Almanya’da yaklaşık üç milyon Türkiye kökenli yaşıyor. Bunların 1 milyon 400 bin kadarı Türkiye’de oy kullanma hakkına sahip.

"Yazarlara desteğimiz sürecek”

PEN Almanya Merkezi sorumlusu Haslinger, bundan sonra da haklarında soruşturma ve dava açılan yazarlara destek olacağını ve halklar arasında diyalog için mücadele edeceğini belirtti.

Uluslararası Yazarlar Birliği PEN hazırlamış olduğu “Writers in Exile” (Sürgün Yazarlar) programı ile her yıl hakkında soruşturma ya da dava açılan 8 gazetecinin Almanya’da üç yıla kadar korunma altına alınmasına ve barınmasına olanak sağlıyor. Ancak Haslinger bu gazeteciler için Almanya'da siyasi iltica hakkı alınmasının güç olduğunu da vurguluyor.

Yaklaşık 170 yazarın katıldığı Uluslararası Yazarlar Birliği PEN’in yıllık kongresi perşembe günü başlayacak ve pazar gününe kadar devam edecek. Kongre sırasında düzenlenecek bazı okuma etkinlikleri ile tartışma toplantıları halka açık olacak. PEN'in Almanya merkezi dünya çapındaki 140'dan fazla yazar birliklerinden birini oluşturuyor.

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