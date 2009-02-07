Pembe Panter'in sırrı

Çek basını, Galatasaray’ın basit oyun felsefesinin ve Milan Baros’un Lincoln ile olan uyumunun yıldız oyuncunun yeniden sivrilmesindeki önemli etkenler olduğunu yazdı



Çek basını, Fas ile oynanacak hazırlık maçı için milli takım aday kadrosuna çağrılan Galatasaray’ın gol silahı Milan Baros’un teknik özelliklerini masaya yatırdı.



Sportreport adlı internet sitesinde yer alan yazıda, Baros’un Galatasaray’ın hücum stiline uygun bir futbolcu olduğu vurgulanırken, sarı-kırmızılıların basit oyun felsefesinin ve Lincoln ile olan uyumunun Çek oyuncunun başarısındaki önemli etkenler olduğu belirtildi.



Milli takımda Nedved, Poborsky ve Rosicky gibi oyuncularla birlikte oynadığında Baros’un çok daha iyi bir performans gösterdiğinin ifade edildiği yazıda, Çek Cumhuriyeti Milli Takımı’nın teknik direktörü Petr Rada’nın görüşlerine de yer verildi. “Milan’ın koşu yaptığı sırada ona dikine paslar atacak, yaratıcı özellikleri olan bir oyuncunun eksikliğini hissediyoruz. Rosicky yeniden aramıza katıldığında, Milan’ın performansı daha da artacaktır” şeklinde konuşan Çek çalıştırıcı, “Baros’u daha çok rakip ceza sahasının yakınlarında kullanmayı düşünüyorum. Geriye gelmesi ve orada takım arkadaşlarına yardım etmeye çalışmasına hiç gerek yok” diyerek, Milan Baros’a milli takımda vereceği rol hakkında bilgi verdi.



Galatasaraylı oyuncunun yeteneklerinden milli takımda yeteri kadar faydalanılamadığının savunulduğu yazıda, bunun artık formüle edilmesi gerektiği vurgulandı. 2010 Dünya Kupası Elemeleri’nde Çek Cumhuriyeti’nin bugüne kadar oynadığı 4 maçın hiçbirinde gol atma başarısı gösteremeyen Baros’un gollerine milli takımın ciddi şekilde ihtiyaç duyulduğu belirtilirken, Baros’un bir “gol makinesi” olabilmesi için oynadığı takımın ofansif bir oyun stilini kabul etmesi gerektiği ifade edildi.