Pembe donlu asker

Afganistan'ın Kunar bölgesindeki Korengal vadisinde bulunan Firebase Restrepo adlı Amerikan üssünde görev yapan asker, şafak vakti müthiş bir patlama sesiyle uyanınca, hemen Taliban militanlarının saldırısına uğradıklarını anladı ve yattığı yerden fırlayıp, miğferini taktı, silahını kaptı ve arkadaşlarının yanına koştu.Bir saatten fazla bir süreyle Taliban'la çatışan askerler, sonunda saldırıyı püskürtmeyi başardı.İşte tam bu saldırı sırasında çekilen fotoğrafta genç askerin durumu, tüm dünyayı güldürdü. Üzerinde kırmızı tişörtü, "I Love NY" yazılı iç çamaşırı ve ayağında terlikle ama kafasında miğferi, elinde silahıyla acayip görünen Amerikalı askerin kimliği belli oldu.19 yaşındaki asker Zachary Boyd, o haliyle fotoğrafının New York Times gazetesinde yayımlandığını duyunca şok yaşadı.Hemen, Teksas'ta yaşayan annesini arayıp "Anne fotoğrafım New York Times gazetesinde yayımlandı. Duyduğuma göre o gazeteyi Başkan'ın önüne koyuyorlar. Mutlaka gömüştür. Sanırım birkaç gün içinde buradan kovulurum" dedi.Baba Tommy Boyd da, Teksas'taki yerel WBAP radyosuna yaptığı açıklamada "Gazetedeki fotoğrafı televizyonda da yayımladılar. Sonra yerel gazetelerde de çıktı. Görünce Zach olduğunu anlamıştım. Sadece pembe don giydiğini bilmiyordum. Dakikalarca güldüm. Görevine devam edecek ama buralara o don rengi yüzünden nasıl gelecek bilmiyorum" dedi.Zachary Boyd, görevine devam edebileceği söylenince çok rahatladığını belirtti.