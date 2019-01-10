Pelosi'den Trump'a: Herkes babasından para isteyemiyor

T24 Haber Merkezi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, federal işçilerin hükümet kapalı olduğu sürece para alamadığını belirterek "Herkes babasından para isteyemiyor" dedi.

Pelosi, Beyaz Saray'da hükümeti tekrar açmak için yapılan ama ABD Başkanı Donald Trump'ın sinirlenip terk etmesinin ardından sonuçsuz kalan toplantının sonrasında gazetecilere konuştu. Hükümet açılamadığı için birçok federal işçinin maaş almamayacağını ve bu yüzden hayatlarının negatif etkileneceğini belirten Pelosi "Başkan bu insanlara duyarsız davranıyor. Belki babalarından para alabilirler diye düşünüyorlar ama alamazlar".

ABD'de hükümet 22 Aralık 2018'den beri kısmen kapalı bulunuyor.

Trump dün iki partinin de Kongre'deki liderleriyle bir araya gelmişti ancak Pelosi ve Chuck Schumer'in "duvar talebini" bir kez daha reddetmesinin üzerine sinirlenip toplantıyı terk etmişti.