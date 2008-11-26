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Spor

Pellegrini transfer istiyor

İspanya'nın Villarreal takımında teknik direktör Manuel Pellegrini, ara transfer döneminde futbolcu alınmasını istedi.

26 Kasım 2008 02:00


Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Manchester United ile 0-0 berabere kalarak ilk 16'ya kalmayı garantileyen İspanya'nın Villarreal takımında teknik direktör Manuel Pellegrini, ara transfer döneminde futbolcu alınmasını istedi.

Pellegrini, Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamanın fizik olarak takımı etkilediğine dikkat çekerek, ''Takımın şimdi tazelenmesine ve yeni insanlara ihtiyacı var'' dedi.

Bu arada La Liga'da hafta sonu deplasmanda Recreatvio'ya karşı oynanacak maçta sakat futbolcular Villarreal'in en büyük sorunu olarak gözüküyor. Llorente'nin dışında Manchester United maçında sakatlanan Robert Pires'in de Recreativo maçının kadrosuna alınmayacağı açıklanırken, Senna, Godin, Guille Franco ve Cani'nin durumları da şüpheli gösterildi.
1 haftadır takımla normal antrenmanlara çıkan, ancak kondisyon olarak halen tam hazır olmadığı gözlenen Nihat Kahveci'nin ise kadroya çağrılması bekleniyor.

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