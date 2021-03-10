Pelkas'tan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Fenerbahçe forması giyen Dimitris Pelkas, Konyaspor maçında yaşadıklarıyla ve sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yunan futbolcu, ''Doktorla görüştüm pazar günü sahada olacağım'' dedi.

Olay anında sadece topa baktığını ve topun kontrolünün kendisinde olduğunu anlatan Pelkas rakibinin ise topa yöneldiğini düşünmediğini söyledi. Sadece çarpma anını hissettiğini sonraki birkaç dakikayı hatırlamadığını ifade eden Yunan futbolcu, daha sonra doktorun geldiğini ve ambulansa götürüldüğünü ifade etti.

Gördüğü desteği asla unutmayacağını belirten Pelkas, “Oyuncular, çalışanlar, yönetim kurulu üyeleri, başkan herkes yanımdaydı. Ertesi gün yine tüm takım arkadaşlarım, yönetim yine aradılar. Sadece 5 aydır burada olmama rağmen bu büyük ailenin bir parçası olduğumu hissettirdiler bana, kendi evimde olduğumu anladım" dedi.

Pelkas, ''Taraftarlar harikaydı binlerce mesaj geldi, hepsine yetişemedim. Büyük Fenerbahçe Ailesini mutlu etmeye devam edeceğim.” şeklinde konuştu. Şu an daha iyi olduğunu söyleyen Yunan futbolcu, ''Göğüs ve boynumda biraz ağrım var ama yapılan tüm kontroller temiz çıktı, yarından sonra daha iyi olacağımı düşünüyorum. Sert bir darbe aldım ama kendimi güçlü hissediyorum, doktorla da görüştüm pazar günü sahada olacağım” ifadelerini kullandı.