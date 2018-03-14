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Gündem

Pelin Çift'in Murat Bardakçı ile yaptığı program tartışma yarattı: Hı hı, tamam...

Çift'in sergilediği tavır, tepki çekti

14 Mart 2018 12:43

TRT 1’de yayınlanan Pelin Çift İle Gündem Ötesi’nin son bölümüne tarihle ilgilenen gazeteci Murat Bardakçı konuk oldu. Programda yaşananlar sosyal medyada tartışma yarattı. Çift'in "Hı, hı tamam" demesi ve diğer ifadeleri tepki çekti. 

Tarih konusundaki çalışmalarıyla tanınan gazeteci-yazar Murat Bardakçı, programda İngiliz devlet arşivinin kamuya açık belgelerinden alıntı yaparak, “Atatürk'ün hilafeti kaldırması en çok İngiltere'yi rahatsız etti” dedi.

“İyi de canım, bir dakika, kim yazdı onu dediniz? Yahu bir dakika ama” diye Bardakçı’nın sözünü kesen Çift, söz konusu belgeleri kaleme alan yetkiliyi kast ederek “İngiliz genel valisi umursadıkları biri miydi acaba?” ifadesini kullandı.

Sosyal medyada tepki çekti

Çift’in bu itirazı dile getirirken sergilediği tavır ve “Hilafet kaldırılmasa daha iyi olurdu” şeklindeki sözleri sosyal medyada yüzlerce vatandaşın tepkisini çekti.

Konu, Twitter’ın yanı sıra Ekşi Sözlük’te de iki gündür gündemin üst sıralarında yer alıyor.

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