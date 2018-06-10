Pelin Batu'nun Twitter hesabı hacklendi: Tehditler gelmeye başladı!

Sanatçı Pelin Batu’nun bir yıl önce hacklenen Twitter hesabı seçimlere 2 hafta kala tekrar aktif hale getirildi.

Pelin Batu’nun @PelinRevnakBatu isimli Twitter hesabı geçtiğimiz yıl Ayyıldız hacker grubu tarafından ele geçirildi. Konuyu savcılığa şikayet eden Batu, “Twitter’in merkezi ABD’de biz bir şey yapamayız” yanıtını aldı. Bunun üzerine Twitter’ın merkezi ile bağlantıya geçti ancak oradan da bir sonuç çıkmayınca hesabını sildi. Başka da bir hesap açmayan Batu, birkaç gün önce hesabının hacker grubu tarafından aktif hale getirildiğini ve kendisine ait olmayan siyasi tweetler atılmaya başlandığını öğrendi.

SAHTE HESABI 200 BİN KİŞİ, GERÇEK HESABI 200 KİŞİ TAKİP EDİYOR

Sözcü’den Özlem Güvemli’ye konuşan Batu, “Seçime 2 hafta kala bunlar dün hesabımı devreye soktular. 200 bine yakın takipçisi var. Üstünde benim adım ve fotoğrafım var. ‘Ailece HDP’ya oy vermiştim teröristleri beslemişim pişmanım’ gibi şeyler yazıyorlar.

‘HESABIM PELİNBATUOFFİCAL’

İnanılmaz sinirlerim bozuldu. Bundan bir kişi bile etkilenirse çok üzülürüm. Bir sürü insan o hesabı takip ediyor. Elimden geldiğince bu hesabın benim olmadığını duyurmaya çalıştım. Kendime yeni bir hesap açtım ki bu sürede oldukça soğumuştum. Benim hesabım ‘PelinBatuoffical’. O kadar patetik bir durum ki 200 bin kişi sahte hesabı takip ederken gerçekten bana ait olan hesabımı topu topu 200-300 kişi takip ediyor. ‘O hesap sahte ben değilim’ diyorum ama nasıl kanıtlayacağım? Tehditler gelmeye başladı zaten, ‘bunu da hackleyeceğiz göreceksiniz gününüzü’ diye. Çok ucuz ve sinir bozucu saldırılar” dedi.

Pelin Batu’nun hesabını hackleyen Ayyıldız Tim tarafından Batu’nun hesabından şu paylaşımda bulunuldu; ‘Geçen seçimlerde ailecek hdp ye oy vermiştik ama her oyumuzun birer şehit olarak geri döndüğünü gördükten sonra hdpkk ya bir daha oy yok.’ diye yazdı.