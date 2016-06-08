Pele'nin eşyaları satışa çıkarılıyor

Brezilya'nın efsane futbol yıldızı Pele, tüm ödüllerini ve hatıra olarak saklanabilecek bazı eşyalarını bugün Londra'da açık artırmayla satışa çıkarıyor.

Üç gün sürecek olan açık artırmadan milyonlarca dolar elde edilmesi bekleniyor.

Uzmanlar bunun şimdiye kadar düzenlenen en büyük spor müzayedesi olabileceğini söylüyorlar.

Pele, satıştan elde edilecek gelirin bir kısmını hayır kurumlarına bağışlayacak.

Ünlü futbolcu, ardında bırakacağı mirasın evlerde ve müzelerde saklanmasını istediğini belirtiyor.

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Pele'nin gerçek adı Edson Arantes do Nascimento.

Ancak çocukken arkadaşlarının taktığı "yaramaz" anlamına gelen lakabı Peli, daha sonra Pele'ye dönüştü ve hayat boyu bu isimle anıldı.

1940 doğumlu futbolcu, futbol kariyeri boyunca 1280'in üzerinde gol attı.

Futbol hayatına başlaması üzerinden 60 yıl geçmesine karşın Brezilya'nın en fazla gol atan oyuncusu unvanını koruyor.