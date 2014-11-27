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Spor

Pele yoğun bakıma alındı

Efsane futbolcu Pele, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındı

27 Kasım 2014 20:41

Dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından olan Brezilyalı Pele yoğun bakıma alındı. Pele'nin durumunun kötüye gittiği bildirildi.

12 Kasım'da Sao Paulo'daki Albert Einstein Hastanesi'nde böbrek taşlarını aldırmak için ameliyat olan Pele, 15 Kasım'da taburcu edilmişti.

Şikayetleri geçmeyen Pele, Pazartesi günü idrar yolları iltihabıyla yeniden hastaneye yattı.

Brezilya ile 3 kez dünya kupası şampiyonluğu kazanan 74 yaşındaki futbol efsanesinin durumunun kötüleştiği ve yoğun bakıma alındığı bildirildi.

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