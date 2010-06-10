Pele: Umarım finalist Afrika'dan çıkar

T24 - Futbolun efsane ismi Pele, ''Umarım 2010 Dünya Kupası'nda finalistlerden biri Afrika'dan çıkar'' dedi.





Pele, Daily Mirror gazetesine verdiği demeçte, İspanay ile Brezilya'yı favori olarak gördüğünü, bu iki ülkenin en iyi iki takıma sahip olduğunu, ancak favori olarak bir takımı göstermenin mümkün olmadığını söyledi.





''Umarım Brezilya, bir Afrika takımı ile final oynar'' diyen Pele, Afrika futbolu hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu, 2010 Dünya Kupası'nın mükemmel geçeceğini belirtti.





Açıklamasında İngiltere'yi de öven Pele, iyi tanıdığı teknik direktör Fabio Capello'nun mükemmel bir hoca olduğunu, İngiltere takımında birçok iyi oyuncu bulunduğunu kaydetti.





