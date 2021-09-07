Pele'nin kalın bağırsağından ameliyat olduktan sonra hastanede istirahat ettiği açıkladı: "İyi hissediyorum"

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Brezilyalı futbol efsanesi Pele, kalın bağırsağından bir tümörün çıkartılması için ameliyat olduğunu ve şu anda hastanede istirahat ettiğini belirtti.

3 Dünya Kupası kazanan tek futbolcu olan Pele tümörün kötü huylu olup olmadığını açıklamazken, kendini iyi hissettiğini belirtti.

80 yaşındaki Pele, tümörün geçen hafta yapılan testlerde tespit edildiğini ve cumartesi ameliyat olduğunu belirtti.

Pele'nin tedavi gördüğü Brezilya'nın São Paulo kentindeki Albert Einstein Hastanesi, efsane futbolcunun yoğun bakım ünitesinde tutulduğunu ancak salı günü normal odaya çıkarılabileceğini belirtti.

Tümörün, üzerinde testler yapılması için ilgili birime gönderildiği ifade edildi.

Pele'nin oğlu geçen sene babasının "kötü sağlık durumu nedeniyle depresyona girdiğini" belirtmiş ve "yardım almadan yürüyemediği için evden çıkmak istemediğini" iddia etmişti. Pele, oğlunun sözlerini yalanlamış ve yaşının getirdiği bazı zorluklara rağmen kendini iyi hissettiğini belirtmişti.