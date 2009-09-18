Pele: Maradona en önemli kafa golünü 'elle' attı

Brezilya'nın efsane isimlerinden Pele, Real Madrid tarihine geçen Alfredo Di Stefano'nun aynı zamanda dünya futbol tarihinin en iyi futbolcusu olduğunu da iddia etti. Diego Armando Maradona'nınsa çok abartılan bir isim olduğunu belirten Pele 'Kafayla gol atamazdı' dedi.



Pele, Alfredo Di Stefano'nun dünya futbol tarihinin gördüğü en iyi futbolcu olduğunu söyleyip, 'Herkes dünyanın en iyi oyuncusunun ben veya Diego Armando Maradona olduğunu iddia ediyor ama Di Stefano bizlerden çok daha iyiydi' dedi.



'Bence Maradona çok abartılmış bir futbolcuydu, mesela kafayla gol atamazdı. Muhteşem çalımları vardı ama kimse Maradona'nın komple bir oyuncu olduğunu iddia edemez' diyen Pele, Maradonan'nın attığı en önemli kafa golününse gerçekten kafayla atılmadığının ortayaçıkartıldığını söyledi.



'Pele'yi canlı olarak izleyen neredeyse kalmadı'



5 Eylül 2009 tarihinde Brezilya ile yapılacak maç öncesi Arjantin'in teknik direktörü Maradona, 9 yıl önce yapılan oylamada, Pele'nin kendisinin arkasında ikinci olduğunu hatırlatmış, Pele'yi canlı olarak izleyen insanın neredeyse kalmadığını, bu sıralamanın gerçeği yansıttığını söylemişti.

