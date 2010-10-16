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Dünya

PELE İLE MARADONA YİNE ATIŞTI ANKARA (A.A)

16 Ekim 2010 03:03

-PELE İLE MARADONA YİNE ATIŞTI ANKARA (A.A) - 15.10.2010 - Efsanevi futbolcular Pele ile Maradona arasındaki ''uzaktan atışmalar''a bir yenisi eklendi. Brezilyalı futbolcu Pele, Arjantinli eski futbolcu Maradona için ''büyük futbolcu ama aynı zamanda gençlere kötü bir örnek''  ifadesini kullandı. Pele, Sao Paulo'da bir eğitim ve spor programının tanıtımı için yapılan basın toplantısında, ''Maradona gençler için gerçekten iyi bir örnek değil. Allah ona futbol oynamayı bilmek gibi bir kabiliyet bağışlamış'' dedi. Brezilyalı futbolcu, Maradona'nın hem uyuşturucu sorununa hem de Arjantin milli takımının 2010 Dünya Kupası'nda Almanya'ya 4-0 yenilerek elenmesine atıfta bulunarak, ''İnsanlarda biraz bilinç olsa kimse onu işe almaz. Değişmezse artık hiç iş bulamayacak. Büyük bir futbolcuydu ama o bir örnek değil'' diye konuştu.

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