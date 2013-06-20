Pele 'Eve dönün' dedi, Brezilyalılar sinirlendi

Pele, Globo televizyonundan yayınlanan mesajında, halka, eylemleri bırakmalarını, bu haftasonu gerçekleşecek Konfederasyon Kupası'nın ve gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası'nın çok daha önemli olduğunu söyledi. 'Brezilya'da tüm bu olan biten gürültü patırtıyı, bu protestoları unutalım. Brezilya takımının ülkemiz olduğunu ve kanımız olduğunu hatırlayalım' diyen Pele'ye halktan büyük tepki yağdı.

Pele'nin bu sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Birçok kullanıcı Pele'nin sıradan vatandaşların nasıl yaşadığından habersiz olduğunu dile getirdi.

Bir Brezilyalı Facebook sayfasına, "Pele kalkmış bir de videoyla millete bu gürültüyü unutun ve takımı destekleyin diyor. Milli takım, FIFA, stadyumlar milyonlara mal oluyor, cehennemin dibine git!" yazdı.

Pele'nin yaptığı açıklama özellikle tepki çekti zira halkın sokaklara çıkmasının en büyük sebeplerinden birisi de futbol stadyumlarına kamu fonlarından milyonlarca dolar harcanıyor olması.

Zamlar geri çekildi

Bir yanda bu gelişmeler yaşanırken diğer yanda protestoların en yoğun yaşandığı Sao Paolo ve Rio de Janeiro şehirlerinde protestoların ilk tetikleyicisi olan toplu taşıma ücretlerindeki zam geri çekildi. Ancak iki şehrin yerel yöneticilerinin ayrı ayrı aldığı kararların protestoların sona ermesini sağlayıp sağlayamayacağı belli değil.