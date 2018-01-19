Pele, doktor gözetimi altında ve durumu iyi

Futbolun yaşayan efsanesi, 77 yaşındaki Brezilyalı Pele, evinde baygınlık geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldı.



Aşırı yorgunluktan ötürü bayıldığı düşünülen efsanevi futbolcunun doktorların gözetimi altında tutulduğu öğrenildi.



Hafta sonu Londra'ya gitmeyi planlayan Pele, geçirdiği bu rahatsızlık üzerine bu ziyaretini de iptal etmek zorunda kaldı.



Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük oyuncuları arasında yer alan Pele, Brezilya milli takımıyla tam 3 Dünya Kupası (1958, 1962, 1970) zaferi elde etmişti.