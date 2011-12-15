-Pektemek: ''Grubu lider olarak tamamladık mutluyuz'' İSTANBUL (A.A) - 14.12.2011 - Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde Stoke City'i 3-1 yendiği maçta takımının 2. golünü atan Mustafa Pektemek, grubu lider olarak tamamladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Maçtan sonra basın mensuplarına açıklama yapan genç golcü, mücadelede hakimiyetin tamamen kendilerinde olduğunu belirterek, ''Ancak şanssız bir gol yedik. Rakip sadece kontratak oynadı. Takımımız oldukça iyi. Ben de iyi oynuyorum'' dedi. Takımın sürekli maç yapması ve kadronun sürekli değişmesi konusundaki soruya ise Mustafa, ''Buna alışması zor. Ancak mecburuz. Sezon sonuna kadar bu böyle devam edecek'' diye yanıt verdi. Siyah-beyazlı futbolcu 3. golü atan Edu'nun da iyi bir futbolcu olduğunu söyledi. -Köybaşı: ''Hatayı kendime yakıştıramadım''- Maçta yaptığı hatayla Stoke City'nin gol atmasına neden olan Beşiktaşlı futbolcu İsmail Köybaşı, hatayı kendisine yakıştıramadığını dile getirdi. Maçta iyi oynayarak güzel bir galibiyet aldıklarını vurgulayan genç futbolcu, özeleştiri yapmak gerektiğini ifade ederek, ''Yapmış olduğum hatadan gol geldi. Futbol takım oyunu. Bunu telafi etmesini bildik. Hatayı kendime yakıştıramadım. Ama önemli olan o hata altında ezilmemek'' diye konuştu. Siyah-beyazlı ekibin bir diğer genç oyuncusu Necip Uysal ise taraftarların kendilerine büyük bir destek verdiklerini anlatarak, ''Biz de bu güzel desteğin sonucunda güzel futbol oynayarak 3 puanı onlara hediye ettik. Bundan sonrası önemli değil. Lider çıktık. Kim gelirse gelsin kupayı almak istiyoruz. Çok büyük mücadele veriyoruz'' şeklinde ifadeler kullandı. Bu arada yarın İzin yapacak Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 16 Aralık Cuma günü yapacağı antrenmanla başlayacak.