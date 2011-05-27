Pektemek Beşiktaş'a, Şam Fenerbahçe'ye

T24 - Gençlerbirliği'nin iki futbolcusunu iki büyük kulüp kaptı. Beşiktaş'ın Mustafa Pektemek'le anlaştığını açıklamasının ardından, Fenerbahçe de Orhan Şam'ın transfer etti.

Gençlerbirliği'nin iki futbolcusunu Beşiktaş ve Fenerbahçe kaptı.

Transfer sezonuna hızlı giren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği genç forvet Mustafa Pektemek Beşiktaş'la anlaştı.

Beşiktaş Kulübü, Mustafa Pektemek'in transferi için Gençlerbirliği Kulübü ile 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlandığını açıkladı.

11 Ağustos 1988 doğumlu olan Pektemek, Akyazı'da dünyaya geldi. 22 yaşındaki futbolcu, 1.82 boyunda. 1999-2003'te Topağaz Spor'da forma giyen Pektemek, 2004-2005'te Akyazıspor ve 2005-2007'de Sakaryaspor genç takımlarında oynadı.

2006-2008'de Sakaryaspor'un A Takımında 33 maça çıkan ve 7 gol kaydeden Pektemek, 2007-2008'de Sarıyer'de kiralık olarak oynadı ve 15 maçta 4 gol attı. Pektemek, 2008'de Gençlerbirliği'ne transfer olarak 67 lig maçında 24 gol kaydetti.

Mustafa Pektemek, 2007'de Türkiye U19 Milli Takımı'na girerken, 2008'de de U21 forması giydi. Pektemek'in U19 ve U21'de 19 maçta 6 golü bulunuyor.



Orhan Şam Fenerbahçe'de

Fenerbahçe de Gençlerbirliği'nin defans oyuncusu Orhan Şam'ın transferi için anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, Orhan Şam için Ankara Kulübü'ne 3.5 milyon Euro ödeyecek.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım transfer listelerinde Orhan Şam ve Mustafa Pektemek'in bulunduğunu açıklamıştı.

24 yaşındaki sağ bek, futbola Erdemirspor'da başladı. 2001 yılında Gençlerbirliği'na transfer olan Orham Şam, genç milli takımlar seviyesinde 70'in üzerinde forma giydi ve 1 gol kaydetti. Hacettepe ve Mardinspor'da da kiralık olarak forma giyen genç futbolcu adı Avrupa kulüpleriyle anılan Gökhan Gönül'ün mevkiisinde forma giyiyor.





