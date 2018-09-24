Pekmez yaparken sulama havuzuna düşen kadın öldü

Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA)- MERSİN\'de pekmez yaparken dengesini kaybedip sulama havuzuna düşen Meryem Akkaya (65) hayatını kaybetti.

Mut ilçesine bağlı Bağcağız Mahallesi\'nde hayvan otlatmaktan evine dönen Mehmet Akkaya, evde eşini bulamayınca aramaya çıktı. Bir süre çevrede dolaşan Akkaya, eşinin başörtüsünü havuzda görüp yaklaşınca cansız bedenini suda buldu. Bunun üzerine Akkaya, Jandarma ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler havuz içerisinden çıkartılan Meryem Akkaya\'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Akkaya\'nın pekmez yapmak için çalıştığı evin önünde dengesini kaybedip havuza düşmüş olabileceği değerlendirildi. Kadının cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.



FOTOĞRAFLI