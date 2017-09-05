Pekmez kaynattığı kazanın içine düşüp yaralandı

SUNGURLU (Çorum), (DHA) - ÇORUM\'un Sungurlu İlçesi\'nde, başı dönünce pekmez kaynattığı kazanın içine düşen 84 yaşındaki Döndü Özçalık, ağır yaralandı.

Olay, Sungurlu\'ya bağlı Çadırhöyük Köyü\'nde meydana geldi. Döndü Özçalık, kendisine ait evin bahçesinde pekmez kaynattığı sırada tansiyona bağlı baş dönmesi sonucu dengesini kaybetti. Yaşlı kadın, bir anda pekmez kaynattığı kazanın içine düştü. Vücudunda yanıklar oluşan Özçalık, ağır yaralandı. Özçalık, yakınları tarafından olay yerine çağırılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahaleniin ardından da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.