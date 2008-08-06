Pekin'e dev iletişim altyapısı

Olimpiyat Oyunları’nın dünya çapındaki Bilgi Teknolojileri (BT) ortagı ve en önde gelen sponsoru Atos Origin, bütün bunların kusursuz gerçekleşmesi için dev bir iletişim altyapısı kurdu.



Dördüncü kez Olimpiyat Oyunları’nın altyapısını hazırlayan şirketin kurdugu altyapı, basının işini kolaylaştıracak işlerin yanı sıra canlı yayın, uydu araçları gibi donanım gerektiren altyapı işlerini de kapsıyor. Atos Origin, Olimpiyat Oyunları sırasında virüs ve hacker saldırılarını engelleyerek herhangi bir kesinti olmamasını ve sonuçların dünyaya ve basına zamanında ve dogru bir şekilde aktarılmasını saglamakla sorumlu.

Ilk olarak Salt Lake'de düzenlenen Kış Olimpiyatları ile işe başlayan ve Atina Olimpiyatları'nda başarılı sonuçlar alan Atos, 2010'daki Vancouver Kış Olimpiyatları ve 2012'deki Londra Yaz Oyunları'nın altyapısını da hazırlayacak. Yıllık geliri 5.8 milyar euro olan şirketin dünya çapında 50.000'den fazla çalışanı bulunuyor.

Pekin 2008 Olimpiyat Oyunları, 8-24 Agustos 2008 tarihleri arasında gerçekleşecek. Atos Origin’in bu dev organizasyon için hazırlıkları, Ekim 2004’ten beri Pekin’de Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi ve çeşitli uluslararası ve yerel teknoloji ortaklarıyla birlikte sürdürüyor. Atos Origin, oyunların zamanı geldiginde 70’ten fazla spor sahası ve diger alanlarda konuşlandırılmış 1000’den fazla gönüllüyü de içeren 4000’den fazla BT üyesini Teknoloji

Operasyon Merkezi’nden yönetecek. Sonuçlar 21 bin 600 basın mensubu tarafından anında yayına yansıtılacak.

Olimpiyatların iletişim altyapısından sorumlu Atos Origin, bu sene Pekin 2008’de oyunların istatistiklerinden, basın ordusunun idaresine, ulaşım kontrolünden, güvenilir bilgi akışına kadar birçok alanından sorumlu. 1924 Etkinligin ilk defa canlı olarak televizyondan yayınlanması ile teknoloji Olimpiyat Oyunlarındaki yerini almaya başladı. 1932 Stop-watch ve fotofiniş ilk defa olarak Los Angeles, California’daki Olimpiyatlarda kullanıldı. 1936 Televizyonda

tamamen yayınlanan ilk oyunlar Berlin Olimpiyatları oldu. 1956 Olimpiyat Oyunları ilk defa canlı olarak televizyonda gösterildi. 1964 Sonuçlar ilk defa olarak bilgisayarlarda depolandı ve bu şekilde bilgisayar teknolojisinin Olimpiyatlara ilk nüfuzu gerçekleşti. 2000 300 etkinlikte yer alan 10 bin 651 sporcu ile bilişim teknolojisi Oyunlarda önemli bir rol oynadı ve Sidney’deki oyunlar sırasında web hit sayısı 11.3 milyara çıktı.

2004 Yunanistan, Atina’daki oyunların başarısında güvenli akreditasyondan hatasız skor esabına ve sonuçların eş zamanlı iletilmesine kadar birçok konuda BT hayati rol oynadı. 2006 ve sonrası Torino 2006 Kış Olimpiyat Oyunları, 90 bin akreditasyonu yönetmek ve 20 bin gönüllüyü önetmek için ilk defa web tabanlı uygulamaların kullanıma geçirilmesine sahne oldu. 2008 Ilk defa olarak Beijing’de Yorumcu Bilgi Sistemi basına kendi evlerinde sunularak müsabaka verileri ve istatistiklere ulaşmalarına olanak saglayacak.

Tarihlerle BT

1924 Etkinligin ilk defa canlı olarak televizyondan yayınlanması ile teknoloji Olimpiyat Oyunlarındaki yerini almaya başladı.



1932 Stop-watch ve fotofiniş ilk defa olarak Los Angeles,California’daki Olimpiyatlarda kullanıldı.



1936 Televizyonda tamamen yayınlanan ilk oyunlar Berlin Olimpiyatları oldu.



1956 Olimpiyat Oyunları ilk defa canlı olarak televizyonda gösterildi.



1964 Sonuçlar ilk defa olarak bilgisayarlarda depolandı ve bu şekilde bilgisayar teknolojisinin Olimpiyatlara ilk nüfuzu gerçekleşti. 2000 300 etkinlikte yer alan 10 bin 651 sporcu ile bilişim teknolojisi Oyunlarda önemli bir rol oynadı ve Sidney’deki oyunlar sırasında web hit sayısı 11.3 milyara çıktı.



2004 Yunanistan, Atina’daki oyunların başarısında güvenli akreditasyondan hatasız skor hesabına ve sonuçların eş zamanlı iletilmesine kadar birçok konuda BT hayati rol oynadı.

2006 ve sonrası Torino 2006 Kış Olimpiyat Oyunları, 90 bin akreditasyonu yönetmek ve 20 bin gönüllüyü yönetmek için ilk defa web tabanlı uygulamaların kullanıma geçirilmesine sahne oldu.



2008 Ilk defa olarak Beijing’de Yorumcu Bilgi Sistemi basına kendi evlerinde sunularak üsabaka verileri ve istatistiklere ulaşmalarına olanak