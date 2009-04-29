Pekin'de yarışan 6 sporcu doingli çıktı

Pekin-2008'de mücadele eden 6 sporcudan alınan numunelerde, yasaklı doping maddesine rastlandığı bildirildi.



Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Ağustos ayında Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'de düzenlenen 29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden sporculardan alınan numunelerin 6'sında, yasaklı doping maddesini bulundu. Bu sporculardan alınan kan örneklerinde, yasaklı "EPO" maddesinin daha gelişmişi olan "Continuous Erythropoietin Receptor Activator"a (CERA) rastlandığı belirtilirken, sporcuların isimleri açıklanmadı.



Testleri yapan kuruma yakın bir kaynak ise AP Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, 6 sporcudan 3'ünün atlet, 2'sinin bisikletçi, 1'inin de halterci olduğunu iddia etti. Aynı kaynak, dopingli çıkan sporculardan 1'inin, erkeklerde altın madalya kazanan bir atlet olduğunu da öne sürerken, bisikletçilerden 1'inin de madalyalı bir isim olduğunu savundu.



İtalya Olimpiyat Komitesi de 6 sporcudan 1'inin İtalyan olduğunu açıklarken, ANSA Haber Ajansı, bu sporcunun erkekler yol yarışında gümüş madalya kazanan bisikletçi Davide Rebellin olduğunu iddia etti.

