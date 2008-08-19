Pekin'de rekorlar alt üst oldu

Çin'deki 29. Yaz OIimpiyatları, sporseverler için tam bir spor şölenine dönüşürken, rekorlarda limitler zorlanıyor. Yelena Isinbayeva'nın yarıştığı bayanlar sırıkla yüksek atlamada Rus atlet, çıtayı 5.05 metreye çıkardı. Yüzmede ise ABD'li Michael Phelps, elde ettiği 8 madalya ile bir olimpiyatta en çok altın madalya alan isim oldu. Erkekler 100 metrede de Bolt'un 41 adımda koştuğu 9.69'luk rekoru akıllarda kaldı.



Pekin Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular tel tel dökülürken, olimpiyatlara hakkını vererek hazırlanan ülkeler rekorlara rekor ekliyor. Düne kadar farklı branşlarda 44 yeni rekor kırıldı. 8 Ağustos'ta yapılan muhteşem açılış sonrası müsabakaların daha ilk gününde rekor geldi. Pekin'deki ilk madalyayı bayanlar atıcılık dalında Çek Cumhuriyeti'nden 10 metre havalı tüfek kategorisinde Katerina Emmons elde etti. Emmons, olimpiyatların ilk gününde hem dünya hem de olimpiyat rekoru kırdı.



Dün ise olimpiyatlarda en büyük başarı yüzme yarışlarından elde edildi. Havuzda 9 gün süren ve önceki gün tamamlanan yüzme müsabakalarında, 25 dünya rekoru kırıldı. Rekorların 11'ini bayanlar, 14'ünü erkekler kırdı. Yüzmede adından en çok söz ettiren, kırdığı 8 rekorla dünya tarihine giren ABD'li Michael Phelps oldu. Phelps, elde ettiği 8 madalya ile bir olimpiyatta en çok altın madalya alan isim oldu. Rekortmen yüzücü, bundan 36 yıl önce 1972 Münih Olimpiyatları'nda 7 altın madalya kazanan Mark Spitz'in rekorunu da tarihe gömmüş oldu. Havuzda adından en çok söz ettiren diğer isimler de bayanlardan Zimbabweli Kirsty Coventry ile İtalyan Federica Pellegrini oldu. Bu iki yüzücü, kırdıkları ikişer rekorla olimpiyatlar tarihine adlarını altın harflerle yazdırmış oldu.



Olimpiyatların merakla beklenen en önemli yarışından da rekor geldi. Atletizmde erkekler 100 metrede Jamaikalı Usain Bolt, beklenen merakı 9.69'lık saniyeyle gidererek altın madalyanın sahibi oldu. Bolt, bu derecesiyle eski koştuğu 9.72'yi tarihe gömerek ulaşılması zor bir başarıya imza attı. Atletizmde kırılan diğer iki rekor ise bayanlardan geldi. Halen devam eden atletizmde; bayanlar 3 adım ve Elvan Abeylegesse'nin gümüş madalya kazandığı bayanlar 10 bin metreden rekorlar geldi. Dün yapılan ve en az Phelps ile Bolt kadar merak edilen Yelena Isinbayeva'nın yarıştığı bayanlar sırıkla yüksek atlamada da beklenen oldu ve rekor geldi. Isinbayeva, çıtayı 5.05 metreye çıkararak elinde bulanan rekoru geliştirmiş oldu. Pekin'deki şölende yüzmeden sonra halter, rekorlar sıralamasında 2. sırada yer aldı. Temsilcilerimizden sadece Sibel Gümüş'ün ilk günde kazandığı madalya ile veda ettiğimiz haltere damgayı ev sahibi Çinli sporcular vurdu. Toplam 8 rekorun kırıldığı halterde rekorların 6'sı Çin, 1'i Güney Kore ve 1'i de dün kırılan Belaruslu sporcuya ait oldu.



Rekorlar, bu branşlarla da bitmiyor. Okçuluk, atıcılık ve bisiklet dalında da kırılan rekorlar var. Bisiklette iki rekoru da İngilizler kırarken, diğer spor branşlarına oranla daha çok konsantre isteyen atıcılık ve okçuluk rekorlarını ABD, Çek Cumhuriyeti ve Güney Kore paylaştı.



