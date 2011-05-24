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Dünya

PEKİN'DE OTEL YANGINI PEKİN (A.A)

24 Mayıs 2011 15:10

-PEKİN'DE OTEL YANGINI PEKİN (A.A) - 24.05.2011 - Çin'in başkenti Pekin'deki bir otelde çıkan yangında 25 kişinin yaralandığı bildirildi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yaralılar arasında Türk Hava Yolları'nın (THY) iki personeli de bulunuyor. THY görevlilerinin dumandan zehirlendikleri için hastaneye kaldırıldıkları, hayati tehlikelerinin söz konusu olmadığı öğrenildi. Yangının "Traders" adlı otelde sabah saatlerinde çıktığı, nedeninin henüz belirlenemediği bildirildi. THY personelinin Pekin seferlerinde sürekli olarak bu otelde kaldığı ifade edildi.

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