Pekin'de öne çıkan isimler

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda kimi sporcu ve ülkeler büyük başarılara imza atarken, kimileri de kendilerinden bekleneni veremedi.



Oyunlarda başarılı olarak öne çıkan ve kendilerinden bekleneni veremeyen bazı sporcular şöyle;



BAŞARILI OLANLAR

Phelps: Yüzmede yarışacağı 8 dalda 8 altın madalya almak amacıyla Pekin'e gelen ABD'li Michael Phelps, bu amacına ulaşarak tarihe geçti. Phelps, bir olimpiyatta en çok altın madalya alan sporcu, toplamda 14 altın madalyayla oyunlarda en çok altın madalya alan sporcu ve toplamda 16 madalyayla oyunlar tarihinde en çok madalya kazanan erkek sporcu unvanını ele geçirdi.



Phelps, Londra-2012'ye katılması ve burada en az 3 madalya kazanması durumunda, olimpiyatlarda en çok madalya kazanan sporcu olacak. Şu an olimpiyatlarda en çok madalya kazanan sporcu, 18 madalyayla eski SSCB'li bayan sporcu Larissa Latinina. Olimpiyatlara 1956, 1960 ve 1964'te 3 kez katılan Latinina, toplamda 9 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya kazanmıştı.



Bolt ve Jamaika: Jamaikalı Usain Bolt, atletizmde 100 metre, 200 metre ve 4x100 metre bayrak yarışında altın madalya kazandı. Bu 3 daldaki finallerde de dünya rekoru kırıldı.



Jamaika atletizmde, erkeklerde olduğu gibi bayanlarda da başarılı oldu. Bayanlar 100 metrede tüm madalyaları Jamaikalılar aldı. Ünlü Jamaikalı sprinter Asafa Powell, bu başarıyı şöyle özetledi: ''Jamaika, dünyanın koşu başkentidir.''



Bekele: 26 yaşındaki Etiyopyalı Kenenisa Bekele, atletizmde hem 10 bin hem de 5 bin metrede altın madalya kazandı. Bekele, oyunlar tarihinde bunu başaran 5. atlet oldu. Bekele, 1990'lı yıllarda atletizme damgasını vuran Etiyopyalı Haile Gebreselassie'nın veliahtı olabileceğini gösterdi.



Isinbayeva: Rus bayan atlet Yelena İsinbayeva, sırıkla yüksek atlamada 5.05 metrelik atlayışıyla dünya rekoru kırdı. Bu, İsinbayeva'nın kırdığı 24. dünya rekoru oldu.



Antrenörünün kendisinin 5.20 metre atlayabileceğini düşündüğünü belirten İsinbayeva, ''Buna ben de inanıyorum'' dedi.



Çin: 29. Yaz Olimpiyat Oyunları'na evsahipliği yapan ve organizasyon açısından başarılı bulunan Çin, sportif başarı açısından da 1 numaraya yerleşti.



En çok altın madalya kazanan ülke olan Çin, oyunları, 51'i altın, 21'i gümüş ve 28'i bronz olmak üzere, toplam 100 madalyayla lider tamamladı.



''Rüya Takım'': Atina-2004'te ve Japonya'da 2006'de düzenlenen Dünya Basketbol Şampiyonası'nda şampiyon olamayan ABD Basketbol Milli Takımı, Pekin'de altın madalyayı kazandı. NBA oyuncularının, Pekin'de daha önce olmadıkları kadar hırslı oldukları görüldü.



Sırasıyla Çin, Yunanistan, İspanya, Almanya, Avustralya ve Arjantin'i yenerek finale gelen ABD, İspanya'yı bir kez daha yenerek altın madalya aldı.



İngiltere: İngiltere, Pekin-2008'de en büyük çıkışı yapan ülke oldu. Gelecek olimpiyatın evsahibi İngiltere, 19 altın, 13 gümüş ve 15 bronz olmak üzere toplam 47 madalyayla 4. sırayı aldı. İngiltere özellikle bisiklet ve yelken dallarında çok başarılı oldu.



BEKLENENİ VEREMEYENLER

Liu Xiang: Atletizmde 110 metre engellide favori olarak gösterilen Çinli Liu Xiang'ın sakatlığı nedeniyle yarışamaması, Çin için büyük düş kırıklığı oldu.



110 metre engellide Atina-2004'te olimpiyat ve 2007'de dünya şampiyonluğunu kazanan Liu, tek bir yarışa katılamadan oyunlardan çekilmek zorunda kalmıştı. Birçok sponsor, olimpiyatlar için Çin'de ve dünya genelindeki reklam kampanyalarında Liu ile çalışmıştı. Liu, kendisinin altın madalya kazanacağından emin olan milyonlarca Çinli'nin idolüydü.



Japonya Judo Takımı: Judoda Atina-2004'te hem erkeklerde hem bayanlarda çok başarılı olan Japonya, Pekin'de aynı başarıyı yineleyemedi. Atina'da judoda 8'i altın 10 madalya kazanan Japonya, Pekin'de 4 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya kazanabildi.



ABD'li sprinterler: Jamaikalılar'ın atletizmde hem bireysel yarışmalarda hem takım yarışmalarında üstünlüğünü kabul ettirdiği Pekin'de, kendilerinden çok şey beklenen ABD'li sprinterler de bekleneni veremedi.



ABD takımı, hem erkeklerde, hem bayanlarda 4x100 metre bayrak yarışlarında, bayrağı düşürerek diskalifiye oldu.



Klüft: Heptatlonda Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu İsveçli bayan atlet Carolina Klüft, kendisinden çok şey beklenen isimlerin başında geliyordu. Klüft, 3 adım atlamada 20. oldu ve elemeleri geçemedi. Uzun atlamada da 9. olan Klüft, yorgun olduğu için heptatlonda yarışmayacağını açıklamıştı.



Brezilya Futbol Takımları: Brezilya bayan ve erkek futbol takımları, Pekin'e, ülkelerine altın madalya kazandırmak amacıyla gelmişlerdi. Tarihinde olimpiyatta futbolda altın madalyası bulunmayan Brezilya, yine altın madalya kazanamadı.



Brezilya'nın, Ronaldinho'nun da yer aldığı erkek takımı bronz madalya, bayan takımı ise gümüş madalya elde etti.



Federer: Teniste dünyanın eski bir numarası İsviçreli Roger Federer, çeyrek finalde ABD'li James Blake'e elenerek tek erkeklerde altın madalya alma şansını yitirdi.



İsviçreli tenisçi, buna karşın Pekin'den, çiftlerde kazandığı altın madalyayla ayrıldı.



