Pekin'de 'Olimpik cinayet'

2008 Olimpiyatları nedeniyle yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Çin'in başkenti Pekin'de silahlı bir kişi, Amerikalı bir turisti bıçaklayarak öldürdü. Öldürülen kişinin, Olimpiyatlara katılan Amerikan erkek voleybol takımının antrenörünün akrabası olduğu açıklandı.



Yeni Çin haber ajansı, kent merkezinde Drum Kulesi'nin ikinci katında 2 Amerikalı turiste bıçaklı silahlı saldırı düzenleyen ve birini öldüren Çinlinin, daha sonra kuleden aşağıya atlayarak intihar ettiğini duyurdu.



Diğer ABD'li ve rehber de yaralandı



Haberde, Tang Yongming adlı 47 yaşındaki saldırganın, diğer Amerikalı turistle Çinli turist rehberini de yaraladığı belirtildi. Yaralanan turistin de, öldürülen gibi, Amerikan erkek voleybol takımının antrenörünün akrabası olduğu açıklandı.Cinayetin sebebine ilişkin bir açıklama yapılmadı.



Pekin'de 150 bin güvenlik görevlisi sokaklarda devriye gezerek güvenliği sağlamaya çalışıyor. Dün başlayan Olimpiyatlar için 450 bin yabancı turistin Pekin'e akın etmesi bekleniyor. (Tempo24)

