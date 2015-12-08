Pekin'de kırmızı alarm



20 milyon nüfuslu Pekin'de günlerdir etkili olan hava kirliliği oranının rekor düzeye ulaşması üzerine ilan edilen kırmızı alarm bu sabahtan itibaren yürürlüğe girdi. Yasak Perşembe sabahına kadar geçerli olacak.

Yetkililerin yaptığı, zorunlu olmadığı sürece evlerinden çıkmama çağrısına geniş ölçüde uyulduğu gözlendi. Pekin'in kalabalık cadde ve sokaklarının tenhalıklarıyla dikkat çekti. Dışarı çıkanların ise maske taktığı görüldü.

Havada ince toz alarmı

Hava kirliliği indeksi 261 dolayında, yani ''çok kirli'' seyrediyor. ABD Büyükelçiliği, havadaki ince toz miktarının Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) belirlediğinin 10 katı olarak ölçtü.

Kırmızı alarm süresince Pekin'de tek-çift plaka uygulamasına geçildi. Yasak, toplu taşıma araçlarının yükünü artıracak. 2 milyon ek yolcu hesaplanarak 20 binden fazla belediye otobüsü daha sefere çıkarıldı. Kırmızı alarm süresince ilk ve orta dereceli okullar da kapalı tutulacak.

Her yıl kirliliğe yüz binlerce kurban

Çin hükümetinin verilerine göre ülkede her yıl 500 bin kadar insan hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybediyor. Washington Üniversitesi ve DSÖ'nün bir çalışmasında ise yılda 1 milyon 200 bin ölümden bahsediliyor. Şanghay Sosyal Bilimler Akademisi tarafından geçen yıl yayınlanan bir çalışmada, Pekin'in insanlar için neredeyse yaşanmaz durumunda olduğuna vurgu yapıldı.

Hava kirliliğiyle mücadele için eylem planı

Çin'de geçen yıldan bu yana 15 bin fabrikanın zararlı madde atıklarını kamuoyuna açıklaması gerekiyor. Çin Devlet Konseyi 2013 yılında hava kirliliğiyle mücadele için bir eylem planı kararlaştırdı. Plana göre, üç ana bölgede (Shanghay’daki Yangtse Deltası, Guanzhou’daki İnci Nehri Deltası ile Pekin ve çevre eyaletler) 2017 yılına kadar hava kirliliğinin büyük oranda azaltılması hedefleniyor.