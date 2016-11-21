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Dünya

Pekin'de kar yağışı nedeniyle uçuşlar iptal edildi

Buzlanma nedeniyle kentteki bazı yollar da ulaşıma kapandı

21 Kasım 2016 13:04

Çin’in başkenti Pekin'de şiddetli kar yağışı nedeniyle kentteki havalimanında uçuşlar iptal edildi.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezinden yapılan açıklamada, başkent Pekin’de hava sıcaklığının ani düşüşü nedeniyle sarı alarm verildiği duyuruldu. 

Açıklamada ayrıca hava sıcaklığının 6 ila 10 derece düşmesinin ve son 30 yılın en soğuk kasım ayı olmasının beklendiği belirtildi. 

Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'ndaise kentte dün gece başlayan kar yağışı ve -1’e kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle çok sayıda uçuşun iptal edildiğini bildirdi.

Buzlanma nedeniyle kentteki bazı yollar da ulaşıma kapandı.

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