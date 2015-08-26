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Spor
Deutsche Welle

Pekin’de ilk doping vakası

Çin’in başkenti Pekin’de devam eden Dünya Atletizm Şampiyonası’nda yarışan iki atlette dopingli maddeye rastlandığı açıklandı.

26 Ağustos 2015 18:39


Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği yaptığı açıklamada Kenyalı atletler Joyce Zakary ve Koki Manunga'nın testlerinde yasak maddeye rastlandığı bildirildi.

Zakary Pekin'deki 400 metre elemelerinde 50,71 koşarak yarı finale yükselmiş ancak bu turda mazeret belirtmeden yarışmamıştı. Manunga ise 400 metre engelli elemelerini geçememişti.

Pekin'deki ilk doping şüphesi üzerine her iki atlet de geçici olarak müsabakalardan men edildi.

Madalya sıralaması birincisi Kenya'nın 4 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyası bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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PekinDünya AtletizmAtletizm Federasyonları BirliğiKenyalıJoyce ZakaryKoki ManungaKenyaDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/SIDUÇ/AG

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