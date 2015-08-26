Pekin’de ilk doping vakası



Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği yaptığı açıklamada Kenyalı atletler Joyce Zakary ve Koki Manunga'nın testlerinde yasak maddeye rastlandığı bildirildi.

Zakary Pekin'deki 400 metre elemelerinde 50,71 koşarak yarı finale yükselmiş ancak bu turda mazeret belirtmeden yarışmamıştı. Manunga ise 400 metre engelli elemelerini geçememişti.

Pekin'deki ilk doping şüphesi üzerine her iki atlet de geçici olarak müsabakalardan men edildi.

Madalya sıralaması birincisi Kenya'nın 4 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyası bulunuyor.