Pekin'de emlak yasağı

T24-



Çin Haber Ajansı'ndaki habere göre, emlak sektöründeki yükselen fiyatları durdurmak için Pekin Belediyesi sert tedbirler alacağını açıkladı ve kendi bölgesinde her aileye yalnızca bir ev satın alma izni vereceğini bildirdi.



Çin medyasında yer alan haberlere göre, belediye ayrıca, bankalardan üç veya daha fazla emlak sahibi olan ya da Pekin'de ikamet etmeyen ve en az son bir yıldır vergilerini ödediğini ispatlayamayan kişilerle yapılan kredi anlaşmalarını durdurmalarını istedi.