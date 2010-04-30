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Dünya

Pekin'de emlak yasağı

Pekin Belediyesi her aileye sadece 1 ev alabilme hakkı tanıyor.

30 Nisan 2010 03:00

T24- Pekin Belediyesi, artan emlak fiyatlarına önlem amacıyla her aileye yalnızca bir ev satın alma hakkı tanıyarak, emlak alımını sınırlandırdı.


Çin Haber Ajansı'ndaki habere göre, emlak sektöründeki yükselen fiyatları durdurmak için Pekin Belediyesi sert tedbirler alacağını açıkladı ve kendi bölgesinde her aileye yalnızca bir ev satın alma izni vereceğini bildirdi.


Çin medyasında yer alan haberlere göre, belediye ayrıca, bankalardan üç veya daha fazla emlak sahibi olan ya da Pekin'de ikamet etmeyen ve en az son bir yıldır vergilerini ödediğini ispatlayamayan kişilerle yapılan kredi anlaşmalarını durdurmalarını istedi.

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