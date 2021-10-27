T24 Dış Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’ın Tayvan’ın Birleşmiş Milletler kurumlarına daha çok dahil olmasına yönelik çağrısının ardından Çin’nden yanıt geldi. Pekin, “Tayvan’ın Birleşmiş Milletler’e katılma hakkı yok” dedi.

AFP’nin aktardığı habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Tayvan’ın dünya sahnesinden giderek daha fazla dışlandığına ilişkin bir açıklamada bulunmuştu.

Pekin’in Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang, Blinken’ın açıklamaları üzerine “Birleşmiş Milletler egemen devletlerden oluşan bir uluslararası kurum. Tayvan, Çin’in bir parçası” dedi. Ma, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Çin’in tamamını temsil eden tek yasal hükûmet olduğunu vurguladı.

Pekin, Tayvan toprakları üzerinde hak iddia ediyor ve Tsai liderliğindeki hükümeti "ayrılıkçı" olarak nitelendiriyor. İki ülke, 70 yılı aşkın süredir ayrı yönetiliyor. Az sayıda ülke, Tayvan'ı bağımsız bir devlet olarak tanıyor.