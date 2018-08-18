Pekin, Pentagon'un Çin ordusu hakkında yayınladığı raporu protesto etti

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lu Kang, Pekin’in Pentagon'un Çin ordusu hakkında yayınladığı raporu protesto ettiğini bildirdi. Çin ordusu hakkında cuma günü yayınlanan raporda Pekin'in, silahlı kuvvetlerini ABD ve müttefiklerine karşı eğittiği ileri sürüldü.

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Sputnik'in haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "ABD raporunda gerçekler dikkate alınmamış. Çin'in savunma inşasıyla ilgili absürd yorumların yanı sıra, Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğü konusunda sorumsuzca yapılan açıklamalara yer verilmiş" ifadesine yer verildi.

Çin ordusu hakkında yayınlanan raporun sert bir şekilde protesto edildiği de belirtildi.

"Pekin barışçıl gelişme yoluna sıkı sıkıya bağlı"

Pekin'in barışçıl gelişme yoluna sıkı sıkıya bağlı olduğu ve askeri politikasının savunma esası üzerine inşa edildiği vurgulanan açıklamada "Bağımsızlığı, devlet egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için savunma altyapısını güçlendirmek her egemen devletin meşru hakkıdır. Bunda suçlama yapılmasını hak edecek hiçbir şey yok" denildi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lu Kang, Amerikan tarafına ‘soğuk savaş' düşüncesi ve köhnemiş ‘sıfır toplamlı oyun' konseptini terk etmeleri çağrısında bulunarak, Çin'in stratejik hedefleri ve savunma inşaatını nesnel ve rasyonel bir şekilde değerlendirmeleri ve her yıl sorumsuz raporlar yayınlamaktan vazgeçmelerini istedi.

Lu ayrıca, ABD makamlarını ikili ilişkilerin istikrarlı gelişimini desteklemek için gerçekçi davranmaya çağırdı.