Pekin Olimpiyatları biletleri Covid-19 nedeniyle satışa sunulmayacak

Çin’in başkenti Pekin’de başlayacak olan Kış Olimpiyatları biletleri, Covid-19 salgını nedeniyle satışa sunulmayacak ancak biletler önceden belirlenen gruplara dağıtılacak.

Çin’de Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yeni bir karar açıklandı. Olimpiyat Organizasyon Komitesi, 4 Şubat’ta Pekin’de gerçekleştirilecek olan Kış Olimpiyatları biletlerinin Koronavirüs salgını nedeniyle satışa sunulmayacağını ancak biletlerin belirlenen gruplara dağıtılacağını duyurdu. Bugün yapılan açıklamada kararın olimpiyatlara katılacak yarışmacıların ve seyircilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı belirtildi.

Komite, olimpiyatlara katılacak seyircilere katılım sağlamadan önce ve olimpiyatlar süresince Covid-19 önlemlerine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulunurken, yarışmacıların ise özel uçaklarla Pekin’e getirileceğini açıkladı.