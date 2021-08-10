Pekin, Litvanya Büyükelçisi'ni geri çağırdı

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Pekin, Litvanya ile Tayvan'ın karşılıklı diplomatik ofisler kurma planının ardından Avrupa ülkesindeki büyükelçisini geri çağırdı ve Vilnius'tan da aynısını yapmasını istedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pekin'in böyle bir adım atılması durumunda meydana gelecek sonuçlar ilgili olarak "defalarca anlatımda bulunduğu" belirtildi.

Açıklamada, "Karar, Çin ve Litvanya arasındaki diplomatik ilişkilerin ruhuna ciddi anlamda zarar veriyor ve Çin'in egemenliği ile bütünlüğünü baltalıyor" ifadeleri kullanıldı.

15'ten fazla ülke, Tayvan'ı bağımsız bir devlet olarak tanıyor. Çin, Tayvan'ın kendi toprakları olduğunu iddia ediyor.