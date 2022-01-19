Pekin Kış Olimpiyatları'na giden atletler, Çin'in insan hakları ihlalleri hakkında konuşmamaları yönünde uyarıldı

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Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'na katılmak üzere Çin'in başkentine giden atletlerin, katıldıkları seminerlerde "kendi güvenlikleri için" ülkede bulundukları sürece insan hakları konularında konuşmamaları yönünde uyarıldıkları belirtildi.

İnsan Hakları Gözlemevi tarafından düzenlenen seminerlerdeki konuşmacılar, ülkedeyken Çin'in insan hakları ihlalleri konusunda konuşmalarının başlarını belaya sokabileceğini ifade etti.

Global Athlete grubunun Genel Direktörü Rob Koehler, "Atlerlere çok fazla koruma sağlanacağını düşünmüyoruz. O yüzden onlara sessiz kalmalarını tavsiye ediyoruz. Oradayken yarışmalarını ve seslerini evlerine döndüklerinde kullanmalarını istiyoruz" dedi.

İnsan hakları grupları, Çin'in Uygur ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ni kış oyunlarını Pekin'e verdiği için eleştiriyordu.

Olimpiyat Kuralları'nın 50. maddesi Olimpik alanlarda "siyasi, dini veya ırksal propaganda" yapılmasını yasaklıyor.