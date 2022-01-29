Pekin'in Washington Büyükelçisi: Tayvan nedeniyle ABD ve Çin arasında savaş çıkabilir

T24 Dış Haberler

Çin'in ABD Büyükelçisi, ABD ve Çin arasında 'Tayvan'ın geleceği' konusundaki fikir ayrılıkları nedeniyle "askeri çatışma" çıkabileceğini ifade etti.

ABD kamu radyosu NPR'a konuşan Büyükelçi Kin Gang, "Çin ve ABD arasındaki en riskli durum Tayvan sorunu" dedi.

Gang, "Eğer ABD'nin yüreklendirdiği Tayvanlı yetkililer bağımsızlık yolunda ilerlemeye devam ederse yüksek ihtimalle ABD ve Çin bir askeri çatışmaya girecek" dedi.

Büyükelçi, Tayvan'ın ABD'nin desteği ve teşviğiyle bağımsız olmaya çalıştığını belirtti.

Pekin, Tayvan toprakları üzerinde hak iddia ediyor. İki ülke, 70 yılı aşkın süredir ayrı yönetiliyor.

Pekin, son yıllarda Tayvan üzerindeki baskısını artırıyordu. Çin lideri Şi Jingping, ekim ayında Tayvan'la barışçıl yollarla "tekrar birleşileceğini" söylemişti. Pazar günü Çin, Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesine 39 uçak soktu.