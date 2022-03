Pekin'in büyük reformlarına rağmen Çin'de son 60 yılın en düşük doğum oranı kaydedildi

Çin'de hükümetin nüfus artırma çabalarına rağmen doğum oranları 2021'de son 60 yılın en düşüğünü gördü.

The Guardian'da yer alan habere göre, 2021'e Çin genelinde 10.62 milyon bebek doğdu. Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre aynı dönemde 10.14 milyon insan da hayatını kaybetti. Ülkedeki nüfus büyüme oranı bin kişide 0.34 olarak kaydedildi.

Nüfus büyüme oranının Çin'de 1960'tan bu yana en düşük olduğu belirtildi.

Çin'in de Doğu Asya ülkelerinin çoğunda olduğu gibi, düşen doğum oranları ve yaşlanan nüfusla beraber bir nüfus krizinin eşiğinde olduğu belirtildi.

Pekin, bu krize karşı geçen yıllarda büyük reformlar duyurmuştu. Reformlar, emeklilik yaşının yükseltilmesi, daha önce üç olan daha sonra ikiye düşürülen çocuk politikalarından oluşmuştu.

Çin'de ailelerin çocuk sahibi olmalarının önünde pahalı yaşam koşulları, ertelenen evlilikler gibi sebeplerin olmasına karşı Pekin, pahalı özel dersleri yasaklamış, çocuk bakımı ve annelik iznine ilişkin taahhütlerde bulunmuştu.

California Üniversitesi'nden Asya demografisi üzerinde uzmanlaşmış Prof. Wang Feng, genç Çinlilerin aile kurmaktan uzak olmasının temelinde daha köklü sebepler yer aldığını söyledi. Feng, pahalı yaşam şartları ve cinsiyet eşitsizliğinin gençleri evlilik fikrinden uzaklaştırdığını söyledi.

