Pekin her sene 11 santim çöküyor

Çin'in başkenti Pekin'de, yeraltı sularının ölçüsüz olarak yeryüzüne çıkarılması nedeniyle her yıl 11 santimetrelik çökme meydana geldiği belirtildi.

"Remote Sensing" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar) tekniği kullanılarak toprak hareketleri ölçülen Pekin'in yüzeyinde yılda 11 santimetrelik çökme yaşanıyor.

Çökme gökdelen ve yol çalışmaları sonrasında başladı

Araştırmacılar, özellikle iş yerlerinin yoğun olduğu merkezi bölgelerde çöküşün aynı hızla devam etmesi, başta raylı sistem olmak üzere Pekin'i birçok yönde etkileyeceği uyarısında bulundu.

Pekin'in genelinde gözlenen çökmenin, 1990'dan bu yana gökdelen, altyapı ve yol çalışmalarının hızla geliştiği Chaoyang bölgesinde daha belirgin olduğu ifade edildi.

Pekin'in çevresinde tarım ve çevre düzenlemesi amacıyla kullanılan on binlerce su kuyusunun bulunduğu kaydedildi.