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Dünya

Pekin Havalimanı'nda intihar saldırısı girişimi

Çin'in başkenti Pekin'deki Uluslararası Havalimanı'nda bir intihar saldırısı düzenlendi. Olayda, saldırıyı düzenleyen tekerlekli sandalyeli kişi yaralandı

20 Temmuz 2013 19:42

 

Pekin Uluslararası Havalimanı'nın dış hatlar çıkış kapısında yerel saatle 18:25'te (TSİ 13.25) bir patlama meydana geldi. Polis kaynakları, patlamanın failinin 1979 doğumlu Ji Zhongxing olduğunu ve barut kullanarak hazırladığı basit patlayıcı düzeneğini ateşlediği sırada yaralandığını kaydetti. Çin basınında çıkan haberlerde, patlama sonucunda tekerlekli sandalyeli saldırgan haricinde kimsenin yaralanmadığı ve yolcu trafiğinde herhangi bir aksama oluşmadığı belirtildi.

 

'Dövülerek sakat bırakıldı'

 

Çin'in en büyük sosyal medya platformu Weibo'da patlama öncesi ve sonrası çekilen fotoğraflar paylaşılırken, patlamanın faili Ji'nin ülkenin güneyindeki Dongguan kentinde güvenlik güçleri tarafından dövülerek sakat bırakıldığı iddia edildi. Bazı Weibo kullanıcıları, patlama öncesi tekerlekli sandalyesinde görülen Ji'nin yıllardır uğradığı haksızlığa karşı sesini duyurmaya çalıştığını öne sürdü.

 

Saldırganın üzerindeki bomba düzeneğini patlatmadan hemen önce çekilen fotoğrafı:

 

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