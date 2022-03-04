Pekin destekli Asya Altyapı Yatırım Bankası, Rusya ve Belarus'a yönelik faaliyetlerini durdurma kararı aldı

T24 Dış Haberler

Çin devleti destekli Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), Rusya ve Belarus'a yönelik faaliyetlerini durduracağını belirtti.

Pekin merkezli AIIB'nin perşembe günü yaptığı açıklamada, "Bankanın çıkarlarını korumak için yönetim Rusya ve Belarus'taki faaliyetlerini askıya alma ve inceleme kararı verdi" denildi.

Rusya yönetimiyle son yıllarda ikili ilişkisi güçlenen Pekin, şu ana kadar Moskova'ya Ukrayna işgali nedeniyle bir yaptırım uygulamaktan veya sert bir dille eleştirmekten kaçındı.

Rusya da AIIB'nin kurucu üyelerindendi.