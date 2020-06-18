Pekin'den ABD'nin 'Uygur yaptırımları'na tepki: Kararlı bir şekilde karşılık vereceğiz

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Pekin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Müslüman Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı bu politikaların sorumlusu olan Çin yetkililerine yaptırım uygulanmasını öngören yasayı onaylamasına tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pekin'in kararlı bir şekilde karşılık vereceği ve yaşanacak her şeyin yükünün ABD'nin omuzlarında olacağı" belirtildi.

Açıklama, dün Hawaii'de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Çinli diplomat Yang Jeyçi'nin bir araya geldiği toplantıdan sonra yapıldı. Toplantıda Jeyçi'nin yeni yasadan "hiç memnun olmadığını" dile getirdiği belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, kararın Çin'in içişlerine müdahale ettiğini iddia etti ve "ABD'nin acilen bu hatadan dönmesini" talep etti.

Trump'ın imzaladığı yasaya göre ABD hükûmeti şimdi Uygurlara yapılan muamelenin sorumlularını belirlemekle görevlendirilecek. Bu kişilerin daha sonra ABD'deki varlıkları dondurulacak ve ülkeye girmeleri yasaklanacak.