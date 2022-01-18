Pekin'deki tek Omicron vakasının çalıştığı ofis, çalışanlar içerideyken karantinaya alındı

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’Sıfır Covid’ politikasıyla sıkı önlemlerin alındığı Çin’in başkenti Pekin’de tespit edilen tek Omicron vakası kadının çalıştığı ofis, içinde çalışanlar varken karantinaya alındı.

CNN’de yer alan habere göre, Kış Olimpiyatları telaşının yaşandığı Çin’de Covid vakalarına karşı sert önlemler uygulanıyor. Pekin’de ismi verilmeyen bir kadın, şehirdeki tek Omicron vakası olarak tespit edildi. Kadının seyahat geçmişi olmadığı biliniyor.

Kadının testinin pozitif çıkmasıyla, Çin medyası son günlerde uğradığı her yeri tek tek aktardı. Kadının gittiği mağazalar, tren istasyonları, süpermarketler, restoranlar, sinemalar isimleriyle belirtildi.

Kadının yaşadığı, Olimpiyat Parkı’ndan 15 dakika mesafedeki, site karantinaya alındı. İnsanlar evlerinde kalmaya zorlanırken herkese tek uygulaması başladı.

Kadının çalıştığı ofis de içinde çalışanlar varken bir anda karantinaya alındı. Ofisteki kişilerin evlerine dönmesine izin verilmedi.

Şu ana kadar kadınla temas etmiş olabilecek 16 binden fazla insana test yapıldı. Şehirde başka Omicron vakası tespit edilmedi.

Çinli yetkililer, kadının Omicron’u yurt dışından gelen bir postadan kapmış olabileceğini düşünüyor.