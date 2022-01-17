Pekin'deki tek Omicron vakası: Uğradığı her yerde test yapıldı

Çin'in başkenti Pekin'de 26 yaşındaki bir kadın, şehirde Omicron varyantı tespit edilen tek kişi olarak semptom göstermeden önce lüks mağazalara yaptığı ziyaretlerle dikkati çekti. Kadının uğradığı her mekânda testler yapıldı.

AP'nin aktardığı habere göre, ismi verilmeyen 26 yaşındaki kadın Omicron semptomları göstermeden önce çok sayıda lüks mağazada gezindi.

Çin'in Pekin Kış Olimpiyatları öncesi Covid vakalarına ilişkin sıkı önlemleri bilinirken kadının ziyaret ettiği bilinen bütün mekânlar ve temas etmiş olabileceği 13 binden fazla insana test yapıldı.

Yetkililer, kadının şehrin üniversiteler bölgesinde yaşadığını ve son iki haftadır Pekin dışına çıkmadığı belirtildi.

Pekin Kış Olimpiyatları, 4 Şubat'ta başlayacak. Olimpiyatlar'da yer alacak tüm atletler, yetkililer, personel ve gazeteciler yoğun bir karantina sürecine girerek her gün test yaptıracak.