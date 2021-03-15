Pekin'de son 10 yılın en kötü kum fırtınası

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Çin'in başkenti Pekin'i son yılların en kötü kum fırtınası vurdu.

Çin Hava Servisi, bu fırtınanın ülkede son on yılda görülen en kötü kum fırtınası olduğunu bildirdi.

Kum fırtınası nedeniyle hava kirliliği seviyelerinde çok ciddi bir artış gözlemlendi. BBC'nin aktardığına göre Pekin'in bazı bölgelerinde hava kirliliği seviyesi tavsiye edilen sınırın 160 katına kadar çıktı.

Gökyüzü fırtına sebebiyle turuncu renge bürünürken yüzlerce uçuş iptal edildi.

Kum fırtınasını Pekin'e İç Moğolistan'dan güçlü rüzgarların taşıdığına inanılıyor. Moğolistan'daki fırtınada 6 kişinin öldüğü ve onlarca insanın kaybolduğu belirtilmişti.

Çin merkezli Global Times, kum fırtınasından Pekin'in yanı sıra 11 bölgenin daha etkilendiğini ifade etti. Fırtınanın pazartesi gecesine doğru hafiflemesi bekleniyor.