Pekin Büyükelçiliği'nin 2019 raporu çıktı: 32 sayfada Uygur Türklerinden bahsedilmedi

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nin 2019 yılı faaliyet raporu çıktı. Türkiye'den Çin'e gerçekleştirilen resmi ziyaretler, iş dünyası, turizm, düşünce kuruluşları, silahlı kuvvetler, kültür gibi alanlarda yapılan faaliyetlerin anlatıldığı raporda, toplama kamplarında tutulup asimile edilmeye çalışıldığı belirtilen Uygur Türklerinden bahsedilmediği ortaya çıktı.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen'in önsözüyle yayımlanan 32 sayfalık raporda, Birleşmiş Milletler raporuna göre 1 milyon 500 bin civarındaki Uygur Türklerinden bahsedilmedi.

Raporda, büyükelçi kelimesine 119, bakan kelimesine 110, ziyaret kelimesine 105, faaliyet kelimesine 88, ticaret kelimesine 59, ilişki kelimesine 48, cumhurbaşkanı kelimesine 22, ekonomi kelimesine 10 kez rastlanırken, herhangi bir faaliyet yapılmayan Uygur Türkleri ile ilgili Uygur ve Doğu Türkistan kelimeleri hiç yer almadı. Ayrıca, Sincan - Uygur Özerk Bölgesi'ne ilişkin de raporda hiçbir ifade yer almadı.

Rapora göre, Büyükelçi Önen, 5-7 Mart 2019'da Xiamen'e, 16-17 Mart 2019'da Shenzhen'e, 17-18 Mart 2019'da Hong Kong'a, 18-20 Mart'ta Guanco'ya, 1-6 Eylül 2019'da Suzhou ve Şangay'a, 24-26 Eylül 2019'da Chengdu'ya ve 30-31 Aralık'ta Xi'an'a gitti. Ancak Büyükelçi Önen, Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan - Uygur Özerk Bölgesi'ne ve başkenti Urumçi'ye ve Uygur kentleri olan Kaşgar, Urumçi, Turfan, Altay, Aksu, Hotan gibi kentlere herhangi bir ziyaret gerçekleştirmedi.