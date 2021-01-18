Pekcan: Asya-Pasifik ülkeleri ithalat için uzak değilse ihracat için hiç değil

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan , "Asya-Pasifik ülkelerini ihracat pazarı olarak görmenin vakti geldi, geçiyor. Bu ülkeler ithalat için uzak değilse, ihracat için hiç değil" ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) düzenlediği "Yeniden Asya; Türkiye'nin Asya Ülkeleri ile Ticaretinin Geliştirilmesinde Yeni Perspektifler" konulu toplantıya video konferansla katıldı.

Pekcan, yaptığı konuşmada, "Asya-Pasifik ülkelerini ihracat pazarı olarak görmenin vakti geldi, geçiyor. Bu ülkeler ithalat için uzak değilse, ihracat için hiç değil" ifadelerini kullandı.

"'Yeniden Asya' demenin tam zamanıdır"

"Asya'ya yönelik yeni atılımlar yapmanın tam zamanı" diyen Pekcan, şöyle devam etti:

"Orta sınıfı gittikçe genişleyen, tüketim alışkanlıkları hızla çeşitlenen, teknoloji ve yenilikçilik altyapısı hızla gelişen devasa bir pazardan bahsediyoruz. Bu nedenle 'Yeniden Asya' demenin tam zamanıdır."