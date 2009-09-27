Pek: Önümüze gelen dosyayı bitirdik

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Arslan’ın uyuşturucu çetesiyle ilişkisi nedeniyle tutuklanması Emniyet’te de şok etkisi yarattı. Operasyonu yürüten polis müdürü Ahmet Pek 'Biz önümüze gelen dosyayı bitirdik. Ekstra iş yapmadık. Görevimizi yaptık' dedi.



Liderliğini Habib Kanat’ın yürüttüğü uyuşturucu çetesine köstebeklik yaptığı iddiasıyla tutuklanan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan ile 4’üncü sınıf emniyet müdürleri Murat Nemutlu ve Mustafa Aral’ın tutuklanma gerekçesi belli oldu.



16 Eylül’de İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk’e ifade verdikten sonra çıkarıldıkları Nöbetçi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nden serbet bırakılan Emin Arslan, Murat Nemutlu ve Mustafa Aral, önceki gün (25.09.09) yeniden gözaltına alınıp tutuklandı. 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından örgüte üyelik suçlamasıyla tutuklanan Arslan ile Nemutlu ve Aral’ın, serbest kaldıktan sonra tanıklar ve sanıklar üzerinde ifade değişikliği için baskı yaptığı tespit edildiğinden tutuklandıkları öğrenildi.



9 yıl önce de Arslan, yakalandığı gibi yakalamıştı



Emniyet camiasını sarsan bu şok tutuklama, Emin Arslan ile operasyona imza atan Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Ahmet Pek’in başrollerinde olduğu 9 yıl önce yaşanan bir olayı akıllara getirdi.



9 yıl önce Emin Arslan Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı iken Urfi Çetinkaya grubuna yönelik 'Matador' operasyonunu düzenlemiş, bu uyuşturucu çetesinin köstebek polisleri de ortaya çıkarmıştı. O dönem İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı olan Ahmet Pek’in de Sivaslılar gecesinde Çetinkaya’nın adamı Cemal Nayır’la görüştüğü haberleri basında yer almıştı. Emniyet camiasında şok etkisi yaratan son tutuklamanın ardından, 'Operasyona imza atan Organize Suçlar Daire Başkanı Ahmet Pek 9 yıl önceki olayın rövanşını aldı' yorumları yapıldı.



Kaderin cilvesi



Aradan geçen sürede Emin Arslan, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı’na, Ahmet Pek de, Emniyet Genel Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Dairesi’nin başına getirildi. Daha önce aynı koltukta oturan Emin Arslan gibi Ahmet Pek de, işi devralır almaz uyuşturucu tacirlerine yönelik sürdürülen çalışmaları devam ettirdi.



Habib Kanat ve ekibine yönelik operasyonda Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan ile 4. sınıf Emniyet Müdürleri Mustafa Aral ile Murat Nemutlu’nun da çeteyle bağlantısı tespit edildi. Üç emniyet müdürü tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İddialarla ilgili Vatan gazetesine konuşan konuşan Organize Suçlar Daire Başkanı Ahmet Pek, Emin Arslan’la “abi-kardeş gibi” çalıştıklarını belirterek, 'Biz önümüze gelen dosyayı bitirdik. Hiç ekstra bir iş yapmadık. Görevimizi yaptık. Ortada artı eksi ne varsa adliyeye gönderildi. Savcılık ve mahkemelerin görev alanına girdi. Adli sistem bunu gerektirir' dedi.



'Abi kardeş gibiydik'



Emin Arslan’a yönelik sürdürülen teknik takibin 9 yıl önceki Sivaslılar Gecesi’yle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını söyleyen Pek, şöyle devam etti: 'Bu olayların o gece (9 yıl önce Urfi Çetinkaya’nın adamı Cemal Nayır’ın da katıldığı Sivaslılar Gecesi) ile ilgisi yok. Ortada resim var diyorlar resim falan da yok. Ben o dönemde Asayiş Şube Müdürü’ydüm. Ağrı’ya, Yozgat’a gittim. 5 yıldır da Kaçakçılık Daire Başkanı’yım. Emin (Emin Arslan) başkanımla çalışıyorum. Abi kardeş gibi çalışıyorum.'



Emin Arslan’ın neden önce serbest bırakılıp daha sonra yeniden mahkemeye çıkarılarak tutuklanıp cezaevine gönderildiği şeklindeki soru üzerine Pek, 'Onu ben bilemem. O dönem savcı tutuklanmasını istedi. Serbest kalınca şimdi de nöbetçi mahkeme delil yeterli diyerek tutuklama kararı verdi. Bizim açımızdan değişen birşey yok. Savcıyla mahkemeler arasında gidip gelen dosya' diye konuştu.



Urfi’yle alakam yok



Cemal Nayır’la aynı ortamda bulunduğunun iddia edildiği Sivaslılar Gecesi ile ilgili de bilgi veren Pek, 'O gece benimle birlikte birkaç müdür oradaydık. Ben ne bileyim Urfi Çetinkaya’yı, Cemal Nayır’ı... Ben Sivas Belediyesi’nin davetlisi olarak ordayım. Sivaslılar gecesiydi. Zaten 15’inci dakikada Karaköy’de patlama oldu. Hepimiz bütün müdürler orayı terkettik. O adamları tanımam. Hiçbir şekilde biraraya gelmedim. Ben Asayişten sorumluydum. Zaten dedikodular çıkınca dönemin İçişleri Bakanı Saadettin Tantan açıklama yaptı biçim için. ’O çocuklar orada Sivas Gecesi için bulunuyordu’dedi. Hakkımızda hiçbir tahkikat soruşturma falan olmadı. Şuanda benim birimimde matador operasyonu ile ilgili hiçbir polis yok.'



Bir efsanenin bittiği an



Geçtiğimiz yıl Emniyet içinden bilgi sızdırıldığı şüphesi üzerine uyuşturucu baronu Habib Kanat’ı izlemeye aldıran Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, teknik takipte şok bir tespit yaptı. 7 Temmuz 2008’de, bir otel lobisinde Habib Kanat’ın Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan’la görüştüğü tespit edildi. Durum anında Organize Suçlarla Mücadele Dairesi’nin başındaki Ahmet Pek’e iletildi. Pek de, kendisinin amiri olduğu halde uyuşturucu taciriyle görüşen Emin Arslan’ın izlenmesi işine 'Devam' dedi. Yapılan teknik takipte Emin Arslan 25 Şubat 2009’da bir restoranda Habib Kanat ve oğlu Mustafa Kanat ile otururken görüntülendi. Arslan, 21 Nisan’da bu kez Sarıyer’de bir kafede Habib Kanat ile görüştü. Teknik takipte 4. sınıf Emniyet Müdürleri Aral ile Nemutlu’nun da Habib Kanat’la görüştükleri tespit edildi.



Emin Arslan ve bağlantılı olduğu uyuşturucu baronlarının telefonlarını da dinleten Pek, bir zamanlar uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarla efsaneleşen Arslan’ın 9 yıl sonra bir uyuşturucu baronuyla ilişkisini belgeledi.



'Hanifi Avcı, Arslan'a kefil oldu'



Arslan’ın tutuklanması Emniyet camiasında büyük tartışmalara neden oldu. Edirne Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, Milliyet’e yaptığı açıklamada, 'Emin Arslan, Ergenekoncu diye bilinen kesimlerle ilişkisi yüzünden hedef seçildi' diyerek, tutuklamayı eleştirdi. Avcı, 'Önemli olan şu, Emin bey bu adamın suçuna iştirak etmiş mi, etmemiş mi? Ben olsam karışırım ama Emin Bey karışmaz. O kadar eminim' dedi.